Ghaziabad News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषक तत्वों से तैयार रेडी टू ईट भोजन मिलना शुरू
Ghaziabad News: - केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों सहित घरों में छोटे बच्चों को मिलने लगा भोजन
Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए रेडी-टू-ईट पोषाहार का वितरण शुरू हो गया है। लंबे समय के इंतजार के बाद शुरू हुई इस व्यवस्था से केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों के साथ-साथ घरों में रहने वाले छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों को भी पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। यह आहार पोषक तत्वों से भरपूर है। इस भोजन से बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर हो सकेगी।
पोषण की उपलब्धता
बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके इसके लिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रेडी-टू-ईट खाना उपलब्ध होगा। इस भोजन में प्रोटीन, आयरन, विटामिन से लेकर अन्य पर्दाथ शामिल हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाना शुरू हो गए हैं। इनमें बेसन का हलवा, आटे का हलवा समेत अन्य पोषक तत्वों से तैयार रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री शामिल है। इन व्यंजनों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि बच्चों को आवश्यक प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें। विभाग का मानना है कि नियमित रूप से इस प्रकार का पोषण मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार अधिकारी विनिता चंद्रा ने बताया कि केंद्रों पर आने वाले बच्चों के अलावा उन परिवारों तक भी पोषाहार पहुंचाया जाना शुरू हो गया है , जिनके छोटे बच्चे नियमित रूप से केंद्र नहीं आ पाते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्धारित सूची के अनुसार लाभार्थियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही हैं, ताकि कोई भी पात्र बच्चा पोषण से वंचित न रहे। विशेष रूप से कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को ध्यान में रखकर इस पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। ऐसे बच्चों की नियमित निगरानी भी की जा रही है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पोषाहार वितरण के साथ अभिभावकों को संतुलित आहार, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वितरित की गई खाद्य सामग्री का उपयोग सही तरीके से बच्चों के भोजन में किया जाए।
उपलब्ध खाद्य सामग्री
ये खाद्य सामग्री मिल रही-
बाल भोग, हलवा मिक्स, पंजीरी, मिलेट लड्डू, खिचड़ी, पौष्टिक मीठा दलिया, सत्तू, पौष्टिक नमकीन दलिया मिक्स, पौष्टिक उपमा मिक्स, पौष्टिक मिलेट खिचड़ी अनुपूरक पोषाहार में दिया जाएगा। ये लाभार्थियों को दिया जाना है।
सामान्य प्रश्न
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