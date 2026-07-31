Ghaziabad News: भूखंड पर कब्जे के मामले में दो पक्ष आमने-सामने

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थाना क्षेत्र की अवंतिका कॉलोनी स्थित विनायक फार्म हाउस के पीछे साढ़े पांच सौ वर्गमीटर के प्लॉट पर मालिकाना हक को लेकर शुक्रवार सुबह विवाद हो गया। प्लॉट पर फेंसिंग कराए जाने का अंसल हाउस से जुड़े लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद धक्कामुक्की की नौबत आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत देकर प्लॉट पर अपना अधिकार होने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हरसांव गांव निवासी सुशील शर्मा और धीरज शर्मा शुक्रवार सुबह प्लॉट पर फेंसिंग का कार्य करा रहे थे।

इसी दौरान अंसल हाउस की ओर से अमरदीप उर्फ दीपक चौधरी मौके पर पहुंचे और प्लॉट को अंसल ग्रुप की संपत्ति बताते हुए फेंसिंग का विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में धक्कामुक्की में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने लगाई जा रही फेंसिंग भी उखाड़ दी। विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचीं सुशील शर्मा की पत्नी सीमा देवी के हाथ में फेंसिंग के कांटे लग गए, जिससे वह घायल हो गईं। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों को थाने पहुंचाया और उनके बयान दर्ज किए। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों ने संबंधित प्लॉट पर अपना-अपना मालिकाना हक होने का दावा किया है। दोनों से प्लॉट से जुड़े स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही राजस्व विभाग के लेखपाल को मौके पर नपाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।