Ghaziabad News: डिजिटल भुगतान अधिक से अधिक करने को जागरूक किया
Ghaziabad News: गाजियाबाद में मुख्य डाकघर में लोगों को डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्पीड पोस्ट और पार्सल जैसे कार्यों के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा है। डिजिटल भुगतान तेज और सुरक्षित होने से कार्य शीघ्र पूरा होते हैं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। मुख्य डाकघर में विभिन्न कार्यों से पहुंचे लोगों को अधिक से अधिक शुल्क का डिजिटल भुगतान करने को लेकर गुरुवार को जागरूक किया गया। डाक घर के अधिकारियों ने लोगों को बताया कि स्पीड पोस्ट, पार्सल समेत अन्य कार्यों के लिए यूपीआई एवं क्यूआर कोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने की सुविधा है। डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित और तेज होता है। इससे कार्य भी जल्द पूरा होता है।
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