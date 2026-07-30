Ghaziabad News: डिजिटल भुगतान अधिक से अधिक करने को जागरूक किया
Ghaziabad News: गाजियाबाद के मुख्य डाकघर में लोगों को डिजिटल भुगतान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्पीड पोस्ट और पार्सल जैसे कार्यों के लिए UPI और QR कोड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, जो कि सुरक्षित और तेजी से कार्य पूरा करने में मदद करता है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। मुख्य डाकघर में विभिन्न कार्यों से पहुंचे लोगों को अधिक से अधिक शुल्क का डिजिटल भुगतान करने को लेकर गुरुवार को जागरूक किया गया। डाक घर के अधिकारियों ने लोगों को बताया कि स्पीड पोस्ट, पार्सल समेत अन्य कार्यों के लिए यूपीआई एवं क्यूआर कोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने की सुविधा है। डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित और तेज होता है। इससे कार्य भी जल्द पूरा होता है।
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