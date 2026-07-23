Ghaziabad News: श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग सुनाए
Ghaziabad News: गाजियाबाद में हिंदी भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन, कथावाचक स्वामी वासुदेवाचार्य ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूतना वध, श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार और श्री गोवर्धन पूजा के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा में कई श्रद्धालु उपस्थित थे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में गुरुवार को श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग सुनाए। कथा के पांचवें दिन कथावाचक स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर ने पूतना वध, श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार और श्री गोवर्धन पूजा के प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा में नीरू गर्ग और राजेश गर्ग, सुभाष गुप्ता, धवल गुप्ता, राजेश समेत अन्य मौजूद रहे।
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