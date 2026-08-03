Ghaziabad News: बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

Ghaziabad News: गाजियाबाद के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और भक्तिमय वातावरण में भगवान शिव की पूजा की। श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के कपाट 24 घंटे खोले गए। स्थानीय नेताओं ने भी पूजा अर्चना की और सभी ने सावन के इस विशेष दिन को मनाया।

Ghaziabad News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्ति का सैलाब उमड़ा मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पूरे दिन भक्तों की कतारें लगी रहीं

संबंधित मंदिरों की स्थिति श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहे

गाजियाबाद, वंदना। जनपद के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को पूरे दिन भक्ति का सैलाब उमड़ा रहा। शिवालयों में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। मंदिरों में पूरे दिन भक्तों की कतारें लगी रहीं। पहले सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहे।

भक्तों की संख्या और व्यवस्थाएं सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर के कपाट रविवार रात 12 बजे से ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे, जो सोमवार रात 12 बजे तक खुले रहे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पूरे दिन भक्तों की कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवन शिव को बेल पत्र, भांग के पत्ते, फूल, फल आदि सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना और मंगलकामना की। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सभी व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। श्री दूधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल और उनके साथियों ने भगवान दूधेश्वर का भव्य श्रृंगार किया। देवी मंदिर द्वारकापुरी दिल्ली गेट के महंत गिरिशानंद गिरि ने सुबह और शाम को धूप व दीप आरती की।

स्थानीय नेताओं की भागीदारी इसके साथ आचार्य अमित कुमार शर्मा, नित्यानंद आचार्य, आचार्य तोयराज उपाध्याय, रोहित त्रिपाठी सामवेदी, अजय दधीच, शंकर झा समेत मंदिर के 500 स्वयंसेवकों ने मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दिया। स्वयं भू मंदिर कविनगर, शिव मंदिर शास्त्री नगर, शिव मंदिर गोविंदपुरम, डासना देवी मंदिर में पूरे दिन भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

विशेष जलाभिषेक समारोह शहर विधायक और नगरायुक्त ने जलाभिषेक किया:

सावन के पहले सोमवार को श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में शहर विधायक संजीव शर्मा, नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, सुरेश चव्हानके, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी आदि ने जलाभिषेक किया। सभी ने मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि से आशीर्वाद लिया। महंत नारायण गिरि ने सभी को सावन के पहले सोमवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सावन के पहले सोमवार को दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भगवान दूधेश्वर की पूजा-अर्चना व जलाभिषेक का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान दूधेश्वर अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार सावन में बादल वर्षा करके कृपा करते हैं।

अन्य स्थानों पर भी जलाभिषेक सोसाइटियों में भी जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हुआ:

सावन के पहले सोमवार को जनपद की सोसाइटियों के मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हुआ। मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा समेत अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक कर मंगलकामना की। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी में श्री शिव बालाजी धाम मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। पहले सोमवार को सुबह पांच बजे ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इसके साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी, राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी समेत अन्य सभी सोसाइटी के मंदिरों में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई।