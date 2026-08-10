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Ghaziabad News: शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना की। मंदिरों में 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष गूंजते रहे। सुरक्षा इंतजामों के बीच भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए।

Ghaziabad News: शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सावन के दूसरे सोमवार पर ट्रांस हिंडन क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बेलपत्र, दूध, गंगाजल, धतूरा और पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की। भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दिनभर मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष सुनाई देते रहे। श्रीगोपेश्वर महादेव मंदिर वैशाली, श्रीशिव मंदिर इंदिरापुरम, शिव शक्ति संक्रांति मंदिर वसुंधरा, वैशाली सेक्टर स्थित शिव मंदिर, मोहन नगर मंदिर और सनातन धर्म मंदिर राजेंद्र नगर समेत अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतार लग गई।

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मोहन नगर मंदिर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल भी तैनात रहा। मंदिर के पुजारी सुधीर शर्मा ने बताया कि दूसरे सोमवार पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। वहीं, शिप्रा सन सिटी स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पंडित विनय शर्मा ने बताया सोसाइटी के लोगों का सुबह से ही जलाभिषेक के लिए आना शुरु हो गया था। जलाभिषेक के दौरान पुरा मंदिर परिसर भगवान भोलेनाथ के उद्घोषों से गुंज उठा। सुबह से दोपहर तक जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से भगवान शिव के दर्शन किए।

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