Ghaziabad News: पैदल पथ से अतिक्रमण हटाने की मांग
Ghaziabad News: गाजियाबाद के कोरवा यूपी ने डीएम और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पैदल पथ अतिक्रमण हटाने की मांग की है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी ने पूर्व में भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने और सिविल सोसाइटी के साथ संयुक्त बैठक कराने की अपील की।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। कोरवा यूपी ने डीएम, जीडीए वीसी, नगर आयुक्त को पत्र लिखकर शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल पथ अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। कोरवा यूपी के मुख्य संरक्षक रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी ने बताया कि पैदल पथ अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में पत्र लिखकर मांग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पैदल पथ जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया उन्हें हटाया जाए। उन्होंने मांग की कि इसको लेकर सिविल सोसाइटी के साथ संयुक्त बैठक भी होनी चाहिए।
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