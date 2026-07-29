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Ghaziabad News: कार की टक्कर से ई-स्कूटी सवार डिलीवरी कर्मी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 27 जुलाई की रात को एक डिलीवरी कर्मी, सुनील सिंह परिहार, की ई-स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Ghaziabad News: कार की टक्कर से ई-स्कूटी सवार डिलीवरी कर्मी की मौत

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से ई-स्कूटी सवार एक डिलीवरी कर्मी की मौत हो गई। हादसा एलिवेटेड रोड पर 27 जुलाई की रात को हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में डभरा निवासी सुनील सिंह परिहार गाजियाबाद में एक कंपनी के लिए ई-स्कूटी से डिलीवरी करते थे। यहां वह एक किराये के कमरे में रहते थे। उनकी मां लक्ष्मी ठाकुर ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई की रात सुनील डिलीवरी देने जा रहे थे। एलिवेटेड रोड पर हज हाउस के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी ई-स्कूटी में टक्कर मार दी।

इससे उसकी मौत हो गई।

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