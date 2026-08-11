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Ghaziabad News: कांवड़ियों के लिए आठ साल बाद भी गंगनहर पटरी का चौड़ीकरण नहीं हो सका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ियों के लिए गंगनहर पटरी का चौड़ीकरण आठ साल बाद भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में इसकी घोषणा की थी, लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं के कारण काम आरंभ नहीं हो सका। इससे स्थानीय लोगों को कांवड़ यात्रा के दौरान एक सप्ताह तक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

Ghaziabad News: कांवड़ियों के लिए आठ साल बाद भी गंगनहर पटरी का चौड़ीकरण नहीं हो सका

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ियों के लिए गंगनहर पटरी का चौड़ीकरण आठ साल बाद भी नहीं किया जा सका। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में घोषणा की थी। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल गंगनहर पटरी एक सप्ताह के लिए आम लोगों के लिए बंद रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंगनहर पटरी) के दूसरे हिस्से के चौड़ीकरण की घोषणा की थी। कांवड़ यात्रा के लिए गंगनहर पटरी को चौड़ा किया जाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शासन को मंजूरी के लिए भेजी थी। शासन ने परियोजना को स्वीकार लोक निर्माण विभाग मेरठ को नोडल बनाया। गंगनहर पटरी के चौड़ीकरण के लिए गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक करीब सवा लाख पेड़-पौधे काटे जाने थे। इनमें से लगभग 17 हजार पेड़-पौधे काटे जा चुके हैं। इसी बीच मामला एनजीटी चला गया। एनजीटी ने शासन से पेड़ों का सर्वे कर रिपोर्ट मांगी। पर्यावरण से जुड़े संगठन भी पेड़-पौधे काटने का विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग और वन विभाग को परियोजना में बदलाव करना पड़ा। लेकिन आठ साल बाद भी गंगनहर पटरी के चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं हो सका। इस कारण हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान गंगनहर पटरी को एक सप्ताह के लिए आम लोगों के लिए बंद करना पड़ता है। गंगनहर पटरी से केवल कांवड़ियां निकलते हैं।रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है。

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गाजियाबाद में 12.5 किलोमीटर चौड़ा होनी है पटरी

गंगनहर की दाईं वाली पटरी चौड़ी होनी है। इस समय यह पटरी बदहाल है। गाजियाबाद की सीमा में मुरादनगर गंगनहर 12.5 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग ने निवाड़ी की तरफ से गंगनहर पटरी पर मिट्टी डालकर भराव शुरू कर दिया था। फिलहाल काम पूरी तरह से बंद है।

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कांवड़ियों को लाभ मिलेगा

गंगनहर पटरी को कांवड़ियों के लिए चौड़ा किया जा रहा है। दरअसल, कांवड़ यात्रा के दौरान गंगनहर पटरी पर वाहनों के चलने पर कई दिन तक प्रतिबंध रहता है। इस कारण आसपास के गांव के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

वन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन रामराजा ने बताया गंगनहर पटरी पहले सर्विस रोड से सात मीटर चौड़ी होनी थी। लेकिन इसे घटाकर अब दो मीटर कर दिया है। सर्विस रोड पहले से ही पांच मीटर चौड़ी है। इससे आगे सड़क दो मीटर चौड़ी होगी। ऐसा होने से पेड़-पौधे काटने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया नया प्रस्ताव बना लिया है। सिंचाई विभाग ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया है। पिछले दिनों लखनऊ से आकर वन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था।केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा।

सड़कों पर अतिक्रमण से भी रहती है परेशानी

कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ रोड और जीटी रोड को कुछ दिनों के लिए वनवे किया जाता है। लेकिन अतिक्रमण के चलते सड़क संकरी हो जाती हैं। इसके अलावा जो रूट बंद किए जाते हैं और वाहनों को दूसरी सड़कों से निकाला जाता है उन पर अतिक्रमण से जाम लग जाता है। जाम लगने से वाहन चालक परेशान रहते है।

निगम को स्थाई रूप से अतिक्रमण हटाना होगा। अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रश्न

गंगनहर पटरी का चौड़ीकरण कब शुरू होगा?
केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा।
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