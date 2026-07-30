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Ghaziabad News: व्हॉट्सऐप कॉल पर हत्या की धमकी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी रजत राणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें विभिन्न मोबाइल नंबरों से व्हॉट्सऐप कॉल और मैसेज मिल रहे हैं, जिनमें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया है।

Ghaziabad News: व्हॉट्सऐप कॉल पर हत्या की धमकी दी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। गोविंदपुरम स्थित गणेश वाटिका निवासी रजत राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले कुछ समय से विभिन्न मोबाइल नंबरों से उन्हें व्हॉट्सऐप कॉल और मैसेज किए जा रहे हैं। इन संदेशों में गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी ने पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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