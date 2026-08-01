Ghaziabad News: फोन पर गाली-गलौज कर गोली मारने की धमकी दी
Ghaziabad News: गाजियाबाद के विजयनगर थानाक्षेत्र में मिर्जापुर निवासी फहीम चौधरी को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद,योगेन्द्र सागर। विजयनगर थानाक्षेत्र के मिर्जापुर निवासी एक व्यक्ति को फोन पर गाली-गलौज कर गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर सेक्टर-12 निवासी फहीम चौधरी ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह वह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही कॉल करने वाला व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। जब उन्होंने उसका परिचय पूछा और इस तरह बात करने का कारण जानना चाहा तो आरोपी लगातार गाली-गलौज करने लगा। कॉलर ने कहा कि उसका नंबर किसी ने उसे दिया है और वह इलाज कर देगा।
विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।
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