Ghaziabad News: विनोद दीक्षित की गेंदबाजी से डार्क हॉर्सेस विजेता
Ghaziabad News: गाजियाबाद में रेड एपल कैश प्राइज टी 20 कप में डॉर्क हॉर्सेस टीम ने जीत हासिल की। टीम अल्फा ने पहले बल्लेबाजी करके 157 रन बनाए, जिसमें अश्वनी शर्मा ने 35 रन बनाए। डॉर्क हॉर्सेस ने 159 रन बनाकर जीत हासिल की। विनोद दीक्षित को चार विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। राजनगर एक्सटेंशन स्थित रेड एपल क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे रेड एपल कैश प्राइज टी 20 कप में डॉर्क हॉर्सेस टीम ने जीत हासिल की। टीम अल्फा को तीन विकेट से हार मिली। टीम अल्फा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। अश्वनी शर्मा ने सबसे अधिक 35 रन का योगदान दिया। विरोधी टीम से विनोद दीक्षित ने चार विकेट लिए। डार्क हॉर्सेस ने 18.5 ओवर में सात विकेट खोकर 159 रन बना लिए। सुक्खी ने 46, हरीश नेगी ने 34 और अभिषेक त्यागी ने 22 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार विनोद दीक्षित को दिया गया।
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