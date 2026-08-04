Ghaziabad News: कमाई का झांसा दे महिला से हजारों ठगे
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर ठग ने अमेजन कंपनी का कर्मचारी बनकर ऑनलाइन टास्क के नाम
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। दिल्ली के शकरपुर निवासी अनुप्रीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दस जुलाई 2024 को उनके बैंक खाते से साइबर ठगों ने 25 हजार रुपये निकलवा लिए। आरोपियों ने खुद को अमेजन कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पहले उन्हें छोटे-छोटे ऑनलाइन टास्क पूरे कराए। शुरुआती भुगतान कर विश्वास जीतने के बाद अधिक कमाई का झांसा देकर अलग-अलग यूपीआई आईडी पर रकम जमा करा ली। पीड़िता ने विजयनगर थाने प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।