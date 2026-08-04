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Ghaziabad News: कमाई का झांसा दे महिला से हजारों ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर ठग ने अमेजन कंपनी का कर्मचारी बनकर ऑनलाइन टास्क के नाम

Ghaziabad News: कमाई का झांसा दे महिला से हजारों ठगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। दिल्ली के शकरपुर निवासी अनुप्रीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दस जुलाई 2024 को उनके बैंक खाते से साइबर ठगों ने 25 हजार रुपये निकलवा लिए। आरोपियों ने खुद को अमेजन कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पहले उन्हें छोटे-छोटे ऑनलाइन टास्क पूरे कराए। शुरुआती भुगतान कर विश्वास जीतने के बाद अधिक कमाई का झांसा देकर अलग-अलग यूपीआई आईडी पर रकम जमा करा ली। पीड़िता ने विजयनगर थाने प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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