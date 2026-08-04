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Ghaziabad News: शहर का पहला संस्कृति दर्शन पार्क दो माह में तैयार होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) इंदिरापुरम में संस्कृति दर्शन पार्क का निर्माण कर रहा है। यह पार्क 14 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा है और इसे 2 माह में जनता के लिए खोला जाएगा। पार्क में भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान पर आधारित संरचनाएं होंगी। यह इंदिरापुरम को नई पहचान देगा।

Ghaziabad News: शहर का पहला संस्कृति दर्शन पार्क दो माह में तैयार होगा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। शहरवासियों को जल्द ही भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) इंदिरापुरम में शहर का पहला संस्कृति दर्शन पार्क विकसित कर रहा है, जिसका निर्माण अगले दो माह में पूरा होने की उम्मीद है। लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही यह परियोजना भारतीय संस्कृति, दर्शन और संस्कृत भाषा की समृद्ध विरासत को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करेगी। जीडीए के अधिकारियों ने निर्माणाधीन संस्कृति दर्शन पार्क का पिछले सप्ताह स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभियंत्रण अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ पार्क में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

14 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे

जीडीए के अनुसार संस्कृति दर्शन पार्क जिले की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पार्क का निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू किया गया था। अब अंतिम चरण के कार्य तेजी से चल रहे हैं और अगले दो माह में इसे पूरा कर आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है।

प्राचीन भारतीय परंपराओं को कराएगा ज्ञान

पार्क की सबसे बड़ी विशेषता इसकी थीम आधारित अवधारणा होगी। यहां वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत सहित भारतीय महाकाव्यों और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों को आधुनिक एवं आकर्षक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से आगंतुक भारतीय संस्कृति, दर्शन और संस्कृत भाषा की समृद्ध विरासत को सहज और रोचक तरीके से समझ सकेंगे।

इंदिरापुरम क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी

जीडीए का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद संस्कृति दर्शन पार्क गाजियाबाद के प्रमुख पर्यटन और आकर्षण केंद्रों में शामिल होगा। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। पार्क के विकसित होने से शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलने के साथ ही

संस्कृति दर्शन पार्क केवल एक सामान्य उद्यान नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाला एक जीवंत केंद्र बनेगा। यहां आने वाले लोगों को मनोरंजन के साथ-साथ भारतीय ज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों की भी जानकारी मिलेगी।

-नंद किशोर कलाल,जीडीए उपाध्यक्ष

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संस्कृति दर्शन पार्क का निर्माण कब पूरा होगा?
संस्कृति दर्शन पार्क का निर्माण अगले दो माह में पूरा होने की उम्मीद है।
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