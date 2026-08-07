Ghaziabad News: कांवड़ : श्रद्धालुओं के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस ने शुक्रवार को मेरठ तिराहे पर विशेष शिविर आयोजित किया। अभियान के दौरान मेरठ की ओर कांवड़ लेने जा रहे दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और मोनोग्राम लगाए गए, ताकि रात के समय उनकी दृश्यता बढ़ सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

अभियान का उद्देश्य

यह अभियान पुलिस उपायुक्त (यातायात) त्रिगुण बिसेन के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) वरुण कुमार सिंह और एडीसीपी ट्रैफिक वरूण कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों से हरिद्वार और मेरठ की ओर जाते हैं। रात के समय कई बार वाहन पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर टेप तथा मोनोग्राम लगाए गए, जिससे दूर से ही वाहन स्पष्ट दिखाई दें। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया। श्रद्धालुओं से निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग से बचने, निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई। एडीसीपी ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। अभियान के माध्यम से यातायात पुलिस ने सुरक्षित कांवड़िए, सुरक्षित कांवड़ यात्रा का संदेश भी दिया। इस दौरान यातायात निरीक्षक संतोष चौहान भी मौजूद रहे, जबकि अभियान में रोटरी क्लब ने भी सहयोग किया।