Ghaziabad News: कांवड़ : श्रद्धालुओं के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए
Ghaziabad News: गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने मेरठ तिराहे पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और मोनोग्राम लगाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई गई।
Ghaziabad News: -यातायात पुलिस और रोटरी क्लब के संयुक्त अभियान में मेरठ तिराहे पर विशेष सुरक्षात्मक कैंप लगाया गया -रात्रि में दृश्यता बढ़ाकर सड़क हादसे कम करने के प्रयास के तहत पुलिस ने सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा
गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस ने शुक्रवार को मेरठ तिराहे पर विशेष शिविर आयोजित किया। अभियान के दौरान मेरठ की ओर कांवड़ लेने जा रहे दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और मोनोग्राम लगाए गए, ताकि रात के समय उनकी दृश्यता बढ़ सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
अभियान का उद्देश्य
यह अभियान पुलिस उपायुक्त (यातायात) त्रिगुण बिसेन के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) वरुण कुमार सिंह और एडीसीपी ट्रैफिक वरूण कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों से हरिद्वार और मेरठ की ओर जाते हैं। रात के समय कई बार वाहन पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर टेप तथा मोनोग्राम लगाए गए, जिससे दूर से ही वाहन स्पष्ट दिखाई दें। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया। श्रद्धालुओं से निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग से बचने, निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई। एडीसीपी ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। अभियान के माध्यम से यातायात पुलिस ने सुरक्षित कांवड़िए, सुरक्षित कांवड़ यात्रा का संदेश भी दिया। इस दौरान यातायात निरीक्षक संतोष चौहान भी मौजूद रहे, जबकि अभियान में रोटरी क्लब ने भी सहयोग किया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।