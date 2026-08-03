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Ghaziabad News: कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी का दर्जा न देने पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक युवती ने मुरादनगर के निशांत त्यागी से 18 नवंबर 2024 को कोर्ट मैरिज की थी। जब उसने उसके परिवार से जानकारी ली तो उन्होंने विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।

Ghaziabad News: कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी का दर्जा न देने पर केस

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नूरनगर सिहानी निवासी युवती ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत देकर बताया कि मुरादनगर के डिडौली गांव निवासी निशांत त्यागी से 18 नवंबर 2024 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कोर्ट मैरिज की थी। आरोपी के परिजनों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने विवाह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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