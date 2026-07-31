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Ghaziabad News: सांप के डसने से पति की मौत, पत्नी गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में सिकरोड गांव में एक दंपत्ति को सांप ने डस लिया। पति दुजाई की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि पत्नी चंपा गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर की गई। यह घटना रात को हुई जब दोनों ने सांप द्वारा डसे जाने की जानकारी दी।

Ghaziabad News: सांप के डसने से पति की मौत, पत्नी गंभीर

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। नंदग्राम थाना क्षेत्र के गांव सिकरोड में गुरुवार रात दंपत्ति को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ पर दोनों को जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पति की मौत हो गई। पत्नी को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मूल रूप से रायबरेली निवासी 55 वर्षीय दुजाई नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिकरोड गांव में पत्नी 50 वर्षीय चंपा देवी के साथ रहता था। दुजाई माली का काम करते थे। दुजाई के जीजा सीताराम ने बताया कि उन्हें शुक्रवार साढ़े छह बजे दंपत्ति की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली।

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वह तत्काल उनके घर पहुंचे तो देखा कि दुजाई और चंपा जमीन पर लेटे हुए थे। दोनों ने बताया कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही है और पूरे शरीर में करंट जैसा महसूस हो रहा है। परिजनों को आशंका हुई कि दोनों को सांप ने डस लिया है। इसके बाद दोनों को जिला संयुक्त अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन दुजाई की हालत लगातार बिगड़ती गई। सुबह करीब 7:30 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, चंपा की स्थिति नाजुक होने पर उपचार के बाद उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, दुजाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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