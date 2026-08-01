Ghaziabad News: प्लॉट पर कब्जा दिलाने पहुंची टीम के सामने दंपति पर हमला
Ghaziabad News: गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम के सामने एक दंपति पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। पति अनिल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने 2014 में प्लॉट खरीदा था लेकिन कब्जा नहीं मिला। शिकायत के बाद कार्रवाई का प्रयास हुआ, लेकिन आरोपी पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नंदग्राम क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम के सामने ही दंपति पर लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शशि गार्डन, मयूर विहार फेस-एक दिल्ली की गली नंबर-आठ में रहने वाली संतोष शर्मा ने नंदग्राम थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके पति अनिल शर्मा ने वर्ष 2014 में गढ़ी गुलधर निवासी कृष्णपाल उर्फ ढोला से 200 वर्ग गज का प्लॉट बैनामे के जरिए खरीदा था।
आरोप है कि बैनामे के बाद भी उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। स्थानीय चौकी पर कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से लेखपाल ने 30 जुलाई को पैमाइश कर कब्जा दिलाने के लिए मौके पर बुलाया। आरोप है कि कृष्णपाल उर्फ ढोला, उसका बेटा आधार, दीपक उर्फ गोलुआ और दो अन्य लोगों ने उनके पति पर अनिल शर्मा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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