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Ghaziabad News: बाइक खड़ी करने के विवाद में दंपति से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के सजवान नगर में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद में दंपति पर हमला हुआ। आरोपियों ने शीतला प्रसाद की पिटाई की, और जब पत्नी शारदा ने बचाने की कोशिश की, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Ghaziabad News: बाइक खड़ी करने के विवाद में दंपति से मारपीट

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। विजयनगर थानाक्षेत्र के सजवान नगर उर्फ मिठेपुर में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सजवान नगर निवासी शारदा ने पुलिस को बताया कि तीन अगस्त को उनके पति शीतला प्रसाद बाइक ठीक कराने के लिए निकले थे। दुकान पर जाने से पहले उन्होंने गली में अपनी बाइक खड़ी की। इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले आमिर खान उर्फ गुल्लक, मासूम का बेटा और शौकीन उनसे उलझ गए। तीनों ने मिलकर उनके पति की पिटाई कर दी।

जब वह उन्हें बचाने के लिए पहुंचीं तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की।

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