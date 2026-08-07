Ghaziabad News: कांवड़ : डाकघरों में गंगाजल मिलना शुरू

गाजियाबाद, अमन वत्स। धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों के लिए डाक विभाग ने एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। शहर के प्रमुख डाकघरों में हरिद्वार का पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराया गया है। नवयुग मार्केट, राजनगर एक्सटेंशन और सिटी डाकघर से लोग 30 रूपये में गंगाजल खरीद सकेंगे। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश हरिद्वार जाकर गंगाजल नहीं ला पाते।

सावन और गंगाजल की मांग

वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर गाजियाबाद मंडल विशाल कुमार पाठक ने बताया कि सावन में गंगाजल की मांग बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए इन प्रमुख डाकघरों में हरिद्वार से लाया गया पवित्र गंगाजल बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। श्रद्धालु निर्धारित मूल्य पर गंगाजल खरीदकर पूजा-पाठ, अभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ बुजुर्गों, महिलाओं और उन लोगों को मिलेगा, जिनके लिए हरिद्वार की यात्रा करना संभव नहीं है। अब उन्हें गंगाजल प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। शहर में ही आसानी से पवित्र गंगाजल उपलब्ध होने से समय और यात्रा व्यय दोनों की बचत होगी। सावन के दौरान गंगाजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आपूर्ति की जाएगी।