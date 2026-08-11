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Ghaziabad News: अगले माह बृज विहार नाले की पुलिया का काम पूरा होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बृज विहार नाले पर पुलिया का निर्माण अगले माह पूरा होने की उम्मीद है। इसकी लागत 12 करोड़ है। पुलिया बनने के बाद बृज विहार, सूर्यनगर, चंद्रनगर और रामप्रस्थ के लोगों को राहत मिलेगी। निर्माण में देरी हुई है लेकिन अगले माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा।

Ghaziabad News: अगले माह बृज विहार नाले की पुलिया का काम पूरा होगा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 में बृज विहार नाले पर बन रही पुलिया का निर्माण अगले माह पूरा होने की उम्मीद है। इस पूरी परियोजना की लागत करीब 12 करोड़ है, जिसमें विद्युत व पेयजल की लाइन शिफ्टिंग का खर्च भी शामिल है। पुलिया बनने के बाद बृज विहार, सूर्यनगर, चंद्रनगर, रामप्रस्थ और रामपुरी समेत आसपास के इलाकों के लोगों को आने-जाने में राहत मिलेगी। साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र से गुजर रहा बृज विहार नाला शहर के सबसे बड़े नालों में से एक है, जो पूरे साल चोक रहता है। इसीलिए बारिश में नाले से पानी ओवरफ्लो होता है और लोगों को परेशानी होती है। नाले पर पहले से बनी पुलिया की चौड़ाई कम थी और यह काफी नीचे थी। इसीलिए जलभराव होने पर पुलिया से गुजरने से पर मुश्किलें और बढ़ जाती थीं। यहां पर यूपीसीडा ने नई पुलिया का प्रस्ताव बनाया था, जिसका करीब डेढ़ साल पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कार्य सेतु निगम की ओर से कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिया पूरी तरह से बन चुकी है। दोनों ओर सड़क से जोड़ने के लिए रैंप का कार्य बचा है। इसे भी अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा। पुलिया से यातायात सुचारू होने से बृज विहार, सूर्यनगर, रामपुरी, रामप्रस्थ व चंद्रनगर समेत आसपास रहने वाले करीब दो लाख लोगों को फायदा मिलेगा。

अभी हो रही है परेशानी

पुलिया बनने के बाद रैंप के लिए मिट्टी डाली गई है। आसपास के लोग इस मिट्टी से हो होकर गुजर रहे हैं। बारिश में यहां कीचड़ हो जाता है और वाहन चालक फंस जाते हैं। इस कारण जाम लगता है। इससे बचने के लिए वाहन चालकों को इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज से होकर जाना होता है, जिसमें एक किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। इसके अलावा झंडापुर व कड़कड़ मॉडल के अलावा रामप्रस्थ से आनंद विहार होकर जाने का भी रास्ता है, लेकिन इसके लिए दो से तीन किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है।

इसलिए हुई देरी

पुलिया निर्माण का काम अप्रैल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन काम करीब छह माह की देरी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रैप के अलावा मध्यपूर्व की जंग के चलते कार्य काफी समय तक बंद रहा था। इसके अलावा बारिश में भी निर्माण की गति धीमी रही। फिलहाल कांवड़ यात्रा में भी कार्य रुका हुआ है। वहीं एक उद्यमी ने पुलिया का निर्माण रोकने के लिए कोर्ट में भी गुहार लगाई थी, जिस कारण कई दिन स्टे के चलते काम नहीं हो पाया था। अधिकारियों के मुताबिक अब कांवड़ यात्रा पूरी होते ही रैंप का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और इसे हर हाल में अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा।

कई अड़चनों के कारण पुलिया का काम बाधित हुआ था। फिलहाल पुलिया बन चुकी है और रैंप का निर्माण सितंबर में हो जाएगा। इसके बाद वाहनों का आवागमन सुगम होगा। - सलिल यादव, उपमहाप्रबंधक, यूपीसीडा।

FAQs

पुलिया का निर्माण कब तक पूरा होगा?
पुलिया का निर्माण अगले माह तक पूरा होने की उम्मीद है।
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