Ghaziabad News: लोनी के लोगों को उत्सव भवन की सौगात मिलेगी
Ghaziabad News: - एक करोड़ 41 लाख रुपये से बनना है भवन, बजट जारी हुआ -
Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। लोनी क्षेत्रों में सरकारी और धार्मिक कार्यक्रमों, सामूहिक शादी व स्थानीय लोगों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक उत्सव भवन बनेगा। इसके लिए शासन स्तर से बजट जारी किया गया है।इस भवन को चार महीने में बनाया जाएगा। तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनाए जाने वाले इस भवन में विभिन्न कमरें, सेमिनार हॉल, रसोई से लेकर शौचालय की सुविधा होगी।
उत्सव भवन निर्माण की योजना
प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर उत्सव भवन बनाने की योजना है इसी क्रम में लोनी में भी उत्सव भवन बनाए जाने की कवायद शुरु हो गई है। यह भवन लोनी के गनौली पंचायत में बनाया जाएगा। पंचायत विभाग से भवन बनाने के लिए शासन की तरफ से प्रस्ताव मांगे गए थे। अब शासन की तरफ से भवन के लिए एक करोड़ 41 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। उत्सव भवन में सेमिनार हॉल, रसोई, कमरे और शौचालय बनाए जाने है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सरकारी कार्यक्रम ,कैंप, शादी समारोह आदि का आयोजन हो सकेगा। यह भवन तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा। भवन स्थानीय कलाकारों, समाजसेवियों और युवाओं के लिए भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच बनेगा। यहां जनसभाएं,नाटक, और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। अभी तक ग्रामीणों को अपने कार्यक्रम करने के लिए शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनका समय और पैसे खर्च होते है। पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि लोनी में उत्सव भवन बन जाने से ग्रामीणों को अपने घर के पास ही सुविधा मिल सकेगी। भवन में विशाल सभा कक्ष, रसोईघर, स्टेज, पार्किंग एरिया, और शौचालय की व्यवस्था होगी। इस भवन में एक समय पर सैकड़ों लोग कार्यक्रम में हिस्सा ले सके, इस आधार पर भवन को तैयार किया जाएगा।
स्थानीय लोगों को घर के पास सुविधा मिलेगी
स्थानीय लोगों को शादी समारोह, सरकारी कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए दूर-दराज के शहर में या अस्थाई पंडालों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे अतिरिक्त खर्च होता है। भवन बनने से ग्रामीण लोगों को अपने घर के पास एक स्थान पर कार्यक्रम के आयोजन की सुविधा मुहैया हो सकेगी। इससे लोगों को शहर में नही आना पड़ेगा। उत्सव भवन बनने के बाद ग्रामीणों को एक स्थायी स्थान मिल सकेगा।
धार्मिक आयोजन सहित निजी कार्यक्रम हो सकेंगे
लोनी में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रम जैसे रैली,जागरुकता शिविर,टीकाकरण वहीं विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम कथा,पाठ आदि का मंचन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को अपने निजी कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए भी एक स्थान मिलेगा।
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