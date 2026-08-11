Ghaziabad News: लोनी के लोगों को उत्सव भवन की सौगात मिलेगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। लोनी क्षेत्रों में सरकारी और धार्मिक कार्यक्रमों, सामूहिक शादी व स्थानीय लोगों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक उत्सव भवन बनेगा। इसके लिए शासन स्तर से बजट जारी किया गया है।इस भवन को चार महीने में बनाया जाएगा। तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनाए जाने वाले इस भवन में विभिन्न कमरें, सेमिनार हॉल, रसोई से लेकर शौचालय की सुविधा होगी।

उत्सव भवन निर्माण की योजना

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद स्तर पर उत्सव भवन बनाने की योजना है इसी क्रम में लोनी में भी उत्सव भवन बनाए जाने की कवायद शुरु हो गई है। यह भवन लोनी के गनौली पंचायत में बनाया जाएगा। पंचायत विभाग से भवन बनाने के लिए शासन की तरफ से प्रस्ताव मांगे गए थे। अब शासन की तरफ से भवन के लिए एक करोड़ 41 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। उत्सव भवन में सेमिनार हॉल, रसोई, कमरे और शौचालय बनाए जाने है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सरकारी कार्यक्रम ,कैंप, शादी समारोह आदि का आयोजन हो सकेगा। यह भवन तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा। भवन स्थानीय कलाकारों, समाजसेवियों और युवाओं के लिए भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच बनेगा। यहां जनसभाएं,नाटक, और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। अभी तक ग्रामीणों को अपने कार्यक्रम करने के लिए शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनका समय और पैसे खर्च होते है। पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि लोनी में उत्सव भवन बन जाने से ग्रामीणों को अपने घर के पास ही सुविधा मिल सकेगी। भवन में विशाल सभा कक्ष, रसोईघर, स्टेज, पार्किंग एरिया, और शौचालय की व्यवस्था होगी। इस भवन में एक समय पर सैकड़ों लोग कार्यक्रम में हिस्सा ले सके, इस आधार पर भवन को तैयार किया जाएगा।