Ghaziabad News: जर्जर सड़क से जल लेकर गुजरने में कांवड़ियों को परेशानी हो रही
Ghaziabad News: - मोहन नगर का जीटी रोड कई स्थानों पर जर्जर - जर्जर सड़कों से कांवड़ियों
Ghaziabad News: - लोगों का आरोप दो दिन पहले बनी सड़क भी वापस हुई जर्जर
कांवड़ यात्रा की स्थिति
ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कांवड़ यात्रियों का आना अब शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रांस हिंडन के प्रमुख कांवड़ मार्गों की स्थिति अभी भी जर्जर बनी हुई है। जीटी रोड, हिंडन बैराज, भोपुरा, तुलसी निकेतन और लोनी की ओर जाने वाले मार्गों पर जगह-जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं। इन मार्गों से जल लेकर गुजरने में कांवड़ियों को दिक्कत हो रही है। कांवडियों का कहना है कि उबड-खाबड़ और गिट्टी फैली सड़कों पर कांवड़ लेकर चलने में गिरने का डर सता रहा है।
सुरक्षा और यातायात तैयारियां
गाजियाबाद से लाखों की संख्या में शिवभक्त हर वर्ष कांवड़ लेकर गुजरते हैं। मेरठ रोड और मेरठ तिराहा से दिल्ली तक जीटी रोड प्रमुख कांवड़ मार्ग हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात और शिविरों की तैयारियां तो कर ली गई है। लेकिन प्रमुख मार्गों की हालत अभी भी नहीं सुधर सकी है। जीटी रोड पर श्याम पार्क, राजबाग, शहीद नगर मेट्रो स्टेशन, हिंडन बैराज, लिंक रोड और भोपुरा चौराहे से लोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। जीटी रोड से कलश कांवड़ लेकर गुजर रहे हर्ष भोले ने बताया कि मार्ग की हालत बेहद गंभीर है। अर्थला से लेकर श्याम पार्क मेट्रो तक कई स्थानों पर सड़क ऊची निजी है। श्याम पार्क मेंट्रो स्टेशन पर अधिक मात्रा में गिट्टियां फैली हुई है। दो बार गिरने की स्थिति बनी लेकिन भाई अवनीश भोले ने की सहायता से मार्ग से गुजर पा रहे है। स्थानीय निवासी हिमांशू शर्मा ने बताया कि श्याम पार्क पर दो दिन पहले ही आरसीसी की सड़क को बनाने के बाद शुरू किया था। लेकिन अब वह दोबारा जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग से गुजरने में पिछले साल भी यात्रियों को दिक्कत हुई थी। इस बार यात्रियों के पांव में कंकड़, पत्थर चुभ रहे है। शालीमार गार्डन निवासी जुगल किशोर ने बताया कि करीब 15 दिन से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कार्य अधूरा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को क्षतिग्रस्त मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान इन मार्गों से डीजे कांवड़, सेवा वाहन, एंबुलेंस और पुलिस के वाहन भी गुजरते हैं। सड़कें खराब होने से यातायात बाधित होने और जाम लगने की आशंका बनी हुई है.
कांवड़ियों की परेशानियां
शिविर शुरू नहीं होने से कांवडियों को दिक्कत हो रही
जीटी रोड से कलश कांवड़ लेकर गुजर रहे हर्ष भोले ने बताया कि हिंडन पुल पार करने के बाद अप्सरा बॉर्डर तक करीब 10 किलोमीटर के मार्ग पर अभी तक कोई सेवा शिविर शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वह हरिद्वार से दिल्ली के मयूर विहार तक 60 लीटर की एक कंधे की कांवड़ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में विश्राम, पेयजल और प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन पर हालही में आरसीसी सड़क का निर्माण कराया था। इसे सूखने में समय लगता है। मार्ग को जल्दी खोलने के कारण सड़क दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई। जल्द ही निर्माण दोबारा कराया जाएगा।
- राम राजा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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