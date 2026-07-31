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Ghaziabad News: किशोरी को फुसलाकर ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत की है। लड़की को 13 जुलाई को अमित कुमार के बेटे कृष ने फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत पर जब परिवार उनके घर पहुंचा, तो उन्हें गालियाँ और मारपीट का सामना करना पड़ा। विजयनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

Ghaziabad News: किशोरी को फुसलाकर ले जाने का आरोप

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सिद्धार्थ विहार इलाके में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को 13 जुलाई अमित कुमार का पुत्र बेटा कृष फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब इसकी शिकायत लेकर अमित और उसकी पत्नी के घर पहुंचे तो दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। मामले में उन्होंने विजयनगर थाने में शिकायत दी है। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि मामले में 30 जुलाई को केस दर्ज कर लिया है।

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