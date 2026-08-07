Ghaziabad News: संयुक्त अस्पताल से गायब आउटसोर्सिंग कर्मचारी
Ghaziabad News: -सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान जताई नाराजगी गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। संयुक्त जिला अस्पताल में
Ghaziabad News: -सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान जताई नाराजगी गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। संयुक्त जिला अस्पताल में शुक्रवार को सीएमओ ने निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों के आरक्षित वार्ड, और विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने साफ-सफाई की खराब स्थिति और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ड्यूटी से गायब मिलने पर नाराजगी जताई।सीएमओ ने सबसे पहले डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण कर मरीजों की वेटिंग कम करने पर जोर दिया। इसके बाद इमरजेंसी में भर्ती मरीजों से उपचार की जानकारी ली। मरीजों ने इलाज पर संतोष जताया। निरीक्षण में उन्होंने एक्सपायरी के नजदीक दवाओं को अलग रखने और चिकित्सकों और कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने गायनी वार्ड, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, नीकू-पीकू यूनिट और एंटी रेबीज वैक्सीन सेंटर का भी निरीक्षण किया। मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी परखी। सीएमओ ने कहा कि निरीक्षण में मिली सभी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में डिप्टी सीएमओ डा. रविंद्र कुमार, डा. आरके गुप्ता, सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता मौजूद रहे।
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