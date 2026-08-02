Ghaziabad News: कीर्तन में गुरु महिमा बताई
Ghaziabad News: गाजियाबाद में राजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार में गुरु हरिकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व के लिए बाला प्रीतम कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ। हजूरी रागी भाई महीपाल सिंह और अन्य ने गुरु की महिमा को बताते हुए श्रद्धालुओं को जोड़ा। गुरुद्वारे के प्रधान ने गुरु हरिकृष्ण साहिब के महत्व पर प्रकाश डाला।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। राजनगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार में गुरु हरिकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बाला प्रीतम कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। हजूरी रागी भाई महीपाल सिंह, भाई गुरविंदर सिंह सूरी और भाई जगजीत सिंह बबीहा ने गुरु की महिमा बताई। गुरुद्वारे के प्रधान एसएस पुरी ने कहा कि गुरु हरिकृष्ण साहिब सिखों के आठवें गुरु थे।
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