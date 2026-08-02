Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: योगाभ्यास के बाद पौधारोपण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में योग साधिका शीला यादव का जन्मदिवस भारतीय योग संस्थान के गंगा यमुना हिंडन योग केंद्र पर मनाया गया। कार्यक्रम में योगाभ्यास के बाद पौधारोपण किया गया। क्षेत्रीय मंत्री ने कहा कि पौधरोपण से प्रकृति संरक्षण का संदेश देना संस्थान का उद्देश्य है।

Ghaziabad News: योगाभ्यास के बाद पौधारोपण किया

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। सिद्धार्थ विहार स्थित भारतीय योग संस्थान के गंगा यमुना हिंडन योग केंद्र पर योग योगाभ्यास के साथ योग साधिका शीला यादव का जन्मदिवस मनाया गया। योगाभ्यास के बाद केंद्र पर पौधारोपण किया। संस्थान के क्षेत्रीय मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि पौधरोपण से प्रकृति संरक्षण का संदेश देना ही संस्थान का उद्देश्य है। इस दौरान शशि, सैफाली, मनवीर, अरुण मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।