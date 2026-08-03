Ghaziabad News: उर्वरकों की जमाखोरी पर सख्ती
Ghaziabad News: गाजियाबाद में सीडीओ ने कृषि विभाग को उर्वरकों की कमी रोकने और कालाबाजारी से बचने के लिए निर्देश दिए हैं। अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीनों से होगी। अधिकारी ने जांच टीम बनाने और विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए कहा है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में उर्वरकों की कमी ना हो इसको लेकर सीडीओ ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं।साथ ही सीडीओ ने कहा कि जिले में उर्वरकों की जमाखोरी में कालाबाजारी ना हो इसको लेकर अधिकारी निगरानी करें। सीडीओ कुमार सौरभ ने कहा कि अनुदानित उर्वरकों की बिक्री शत प्रतिशत पीओएस मशीन के द्वारा ही की जाए। वहीं उर्वरकों की बिक्री किसने की जोत वह भूमि के आधार पर की जाए। अधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग इसके लिए जांच टीम बनाकर लगातार जांच करें। कोई भी विक्रेता उपभोक्ताओं को ओवरराइटिंग व जबरन टैगिंग के साथ उर्वरकों की बिक्री न करें।
वहीं उर्वरक बिक्री केंद्रों पर स्टॉक का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।
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