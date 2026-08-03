Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: उर्वरकों की जमाखोरी पर सख्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में सीडीओ ने कृषि विभाग को उर्वरकों की कमी रोकने और कालाबाजारी से बचने के लिए निर्देश दिए हैं। अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीनों से होगी। अधिकारी ने जांच टीम बनाने और विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए कहा है।

Ghaziabad News: उर्वरकों की जमाखोरी पर सख्ती

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले में उर्वरकों की कमी ना हो इसको लेकर सीडीओ ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं।साथ ही सीडीओ ने कहा कि जिले में उर्वरकों की जमाखोरी में कालाबाजारी ना हो इसको लेकर अधिकारी निगरानी करें। सीडीओ कुमार सौरभ ने कहा कि अनुदानित उर्वरकों की बिक्री शत प्रतिशत पीओएस मशीन के द्वारा ही की जाए। वहीं उर्वरकों की बिक्री किसने की जोत वह भूमि के आधार पर की जाए। अधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग इसके लिए जांच टीम बनाकर लगातार जांच करें। कोई भी विक्रेता उपभोक्ताओं को ओवरराइटिंग व जबरन टैगिंग के साथ उर्वरकों की बिक्री न करें।

वहीं उर्वरक बिक्री केंद्रों पर स्टॉक का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।