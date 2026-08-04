Ghaziabad News: कैबिनेट क्लब दो विकेट से विजेता बना
Ghaziabad News: गाजियाबाद में हुए वीवीआईपी कप टूर्नामेंट में कैबिनेट क्लब ने राइजिंग स्टार को दो विकेट से हराया। राइजिंग स्टार ने 20 ओवर में 143 रन बनाए। कैबिनेट क्लब ने 19.1 ओवर में 144 रन बनाकर जीत हासिल की। आशीष कपूर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे वीवीआईपी कप टूर्नामेंट में मंगलवार को राइजिंग स्टार और कैबिनेट क्लब के बीच मैच खेला गया। मैच में कैबिनेट क्लब दो विकेट से विजेता बना। टॉस जीतकर राइजिंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। नितिन ने 35 और अजय ने 34 रन का योगदान दिया। विरोधी टीम से आशीष कपूर ने तीन और कासिम ने दो विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी कैबिनेट क्लब की टीम ने 19.1 ओवर में आठ विकेट खोकर 144 रन बना लिए। हमर सिंह ने 32 और मोहम्मद सलमान ने 23 रन का योगदान दिया।
आशीष कपूर मैन ऑफ द मैच मिला।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।