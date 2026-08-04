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Ghaziabad News: कैबिनेट क्लब दो विकेट से विजेता बना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में हुए वीवीआईपी कप टूर्नामेंट में कैबिनेट क्लब ने राइजिंग स्टार को दो विकेट से हराया। राइजिंग स्टार ने 20 ओवर में 143 रन बनाए। कैबिनेट क्लब ने 19.1 ओवर में 144 रन बनाकर जीत हासिल की। आशीष कपूर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

Ghaziabad News: कैबिनेट क्लब दो विकेट से विजेता बना

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे वीवीआईपी कप टूर्नामेंट में मंगलवार को राइजिंग स्टार और कैबिनेट क्लब के बीच मैच खेला गया। मैच में कैबिनेट क्लब दो विकेट से विजेता बना। टॉस जीतकर राइजिंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। नितिन ने 35 और अजय ने 34 रन का योगदान दिया। विरोधी टीम से आशीष कपूर ने तीन और कासिम ने दो विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी कैबिनेट क्लब की टीम ने 19.1 ओवर में आठ विकेट खोकर 144 रन बना लिए। हमर सिंह ने 32 और मोहम्मद सलमान ने 23 रन का योगदान दिया।

आशीष कपूर मैन ऑफ द मैच मिला।

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