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Ghaziabad News: सोता रहा परिवार, तीन मोबाइल-नगदी चुराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में रहने वाले कुंदन शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को रात के समय चोर उनके घर में घुस आए। चोरों ने पीछे की बालकनी के गेट की जाली काटकर घर में प्रवेश किया और तीन मोबाइल फोन, 18 हजार रुपये और अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Ghaziabad News: सोता रहा परिवार, तीन मोबाइल-नगदी चुराई

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन निवासी कुंदन शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को रात के समय वह परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। चोर पीछे की बालकनी के गेट की जाली काटकर घर में घुसे और तीन फोन, 18 हजार रुपये और अन्य सामान चुराकर ले गए। एसीपी शालीमार गार्डन ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। जल्द चोरों को गिरफ्तार कर वारदात से पर्दाफाश किया जाएगा।

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