Ghaziabad News: घर का ताला तोड़कर बाइक, नगदी और जेवरात चुराए
Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के मोरटा गांव में चोरों ने एक मकान में घुसकर बाइक, नगदी और चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना का पता तब चला जब घर का मालिक रात को जागा और ताला खुला पाया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेंद्र सागर। मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के मोरटा गांव में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर बाइक, नगदी और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता तब चला जब देर रात घर का मालिक उठा और उसने घर का ताला खुला देखा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
मोरटा गांव निवासी रिंकू सिंह ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत देकर बताया कि 26 जुलाई की रात करीब तीन बजे उनकी नींद खुली तो देखा कि घर का ताला खुला हुआ था।
चोरी का सामान
घर के भीतर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर उनकी बाइक, घर में रखे चांदे के जेवर और नगदी गायब थी। इसके बाद उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन चोरी गए सामान का कोई सुराग नहीं लगा।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़ित का आरोप है कि अज्ञात चोर देर रात घर में घुसकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में पीड़ित ने पुलिस ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर 30 जुलाई को अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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