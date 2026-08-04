Ghaziabad News: जमीन बेचने का झांसा दे बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ ठगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। मोरटा गांव स्थित कृषि भूमि बेचने का झांसा देकर एक बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2015 में इकरारनामा करने के बाद आरोपियों ने न तो जमीन का बैनामा कराया और न ही रुपये लौटाए। करीब 11 साल बाद अदालत से संबंधित वाद वापस लेने की जानकारी मिलने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। एंटी फ्रॉड सेल की जांच के बाद मधुबन बापूधाम पुलिस ने दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुहाई निवासी अंकित त्यागी ने डीसीपी नगर को शिकायत देकर बताया कि वह आरडीसी स्थित अथर्व इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2015 में ग्राम मोरटा स्थित खाता संख्या-560 के खसरा संख्या-661 की आधी हिस्सेदारी खरीदने के लिए नंदा देवी, उनके पुत्र संदीप त्यागी और परिवार से सौदा तय हुआ था। 29 अक्तूबर 2015 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा भी हुआ था। उस समय आरोपियों ने बताया था कि भूमि को लेकर तहसीलदार न्यायालय में वाद लंबित है और उसके निस्तारण के एक महीने के भीतर कंपनी के नाम बैनामा करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया था कि सह-हिस्सेदारों के बीच विवाद लगभग समाप्त हो चुका है। अंकित त्यागी का आरोप है कि आरोपियों के भरोसे पर कंपनी ने अलग-अलग किश्तों में एक करोड़ 95 हजार रुपये तथा 57.65 लाख रुपये नगद दिए। इस तरह कुल एक करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपये आरोपियों ने प्राप्त कर लिए। इसके बाद जब भी बैनामा कराने की बात कही गई तो न्यायालय में मामला लंबित होने का हवाला देकर टालमटोल की जाती रही。