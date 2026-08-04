Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: जमीन बेचने का झांसा दे बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोरटा गांव की कृषि भूमि बेचने का झांसा देकर एक बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का मामला। वाद वापस लेने की जानकारी मिलने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। एंटी फ्रॉड सेल जांच कर रही है और तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ghaziabad News: जमीन बेचने का झांसा दे बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ ठगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। मोरटा गांव स्थित कृषि भूमि बेचने का झांसा देकर एक बिल्डर कंपनी से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2015 में इकरारनामा करने के बाद आरोपियों ने न तो जमीन का बैनामा कराया और न ही रुपये लौटाए। करीब 11 साल बाद अदालत से संबंधित वाद वापस लेने की जानकारी मिलने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। एंटी फ्रॉड सेल की जांच के बाद मधुबन बापूधाम पुलिस ने दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुहाई निवासी अंकित त्यागी ने डीसीपी नगर को शिकायत देकर बताया कि वह आरडीसी स्थित अथर्व इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2015 में ग्राम मोरटा स्थित खाता संख्या-560 के खसरा संख्या-661 की आधी हिस्सेदारी खरीदने के लिए नंदा देवी, उनके पुत्र संदीप त्यागी और परिवार से सौदा तय हुआ था। 29 अक्तूबर 2015 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा भी हुआ था। उस समय आरोपियों ने बताया था कि भूमि को लेकर तहसीलदार न्यायालय में वाद लंबित है और उसके निस्तारण के एक महीने के भीतर कंपनी के नाम बैनामा करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया था कि सह-हिस्सेदारों के बीच विवाद लगभग समाप्त हो चुका है। अंकित त्यागी का आरोप है कि आरोपियों के भरोसे पर कंपनी ने अलग-अलग किश्तों में एक करोड़ 95 हजार रुपये तथा 57.65 लाख रुपये नगद दिए। इस तरह कुल एक करोड़ 58 लाख 60 हजार रुपये आरोपियों ने प्राप्त कर लिए। इसके बाद जब भी बैनामा कराने की बात कही गई तो न्यायालय में मामला लंबित होने का हवाला देकर टालमटोल की जाती रही。

वाद वापस लेने से खुली साजिश

अंकित त्यागी का कहना है कि चार मई 2026 को आरोपियों ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर न्यायालय में लंबित वाद वापस लेने का प्रार्थना-पत्र दे दिया। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। आरोप है कि पहले से साजिश रचकर फर्जी दस्तावेजों और झूठे आश्वासनों के आधार पर पूरी रकम हड़प ली गई। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने पहले मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद डीसीपी नगर से शिकायत करने पर मामला एंटी फ्रॉड सेल पहुंचा, जहां जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच में प्रथम दृष्टा धोखाधड़ी के आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई।

तीन नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि एंटी फ्रॉड सेल की जांच के बाद पटेल नगर सेंट्रल दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स, न्यू रंजीत नगर निवासी नंदा त्यागी, उनके बेटे संदीप त्यागी और संदीप त्यागी की पत्नी रंजीता के खिलाफ चार अगस्त को मधुबन बापूधाम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। एसीपी का कहना है कि इकरारनामा, बैंक खातों में हुए लेनदेन, न्यायालय से जुड़े अभिलेख और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह धोखाधड़ी कब हुई?
यह धोखाधड़ी वर्ष 2015 में हुई जब इकरारनामा किया गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।