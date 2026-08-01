Ghaziabad News: महिला से छेड़छाड़ और मारपीट

Ghaziabad News: महिला से छेड़छाड़ और मारपीट
Ghaziabad News: मध्यप्रदेश के छतरपुर की एक महिला के साथ भिक्कनपुर कॉलोनी में दबंगों ने मारपीट की और उसे मकान खाली करने के लिए धमकाया। महिला ने जब मना किया तो उसे गंभीर चोटें आईं और छेड़छाड़ भी की गई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। मध्यप्रदेश के छतरपुर निवासी एक महिला गावं भिक्कनपुर स्थित एक कॉलोनी में रहती है। आरोप है कि दबंग किस्म के लोग महिला के पास पहुंचे और मकान खाली करने को कहा। महिला ने इनकार किया तो मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना पीटा कि बदहवाश हो गई। आरोप है कि दबंगों ने छेड़छाड़ भी की। एसीपी मसूरी सर्किल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मनोज चौधरी, अमरदी ऋषभ, उज्जवल और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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