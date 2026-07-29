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Ghaziabad News: सुहाना, अलीशा, आफरीन ने जीती निबंध प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में विद्यालय स्तरीय स्वच्छता एवं पर्यावरण अभियान के तहत बीआरसी मुरादनगर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 60 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर की सुहाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिलास्तरीय प्रतियोगिता 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

Ghaziabad News: सुहाना, अलीशा, आफरीन ने जीती निबंध प्रतियोगिता

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। विद्यालय स्तरीय स्वच्छता एवं पर्यावरण अभियान के अंतर्गत बीआरसी मुरादनगर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिात में करीब 60 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर की कक्षा आठ की सुहाना ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, आठवीं की आलिशा द्वितीय और सातवीं की आफरीन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने सुहाना को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अब जिलास्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को बीआरसी मुरादनगर में किया जाएगा। उपेक्षा संत, गीता, रिचा, प्रमोद, अंजू, मनोरमा, राजीव शर्मा ने सुहाना को सुहाना के उज्जवल भविष्य की कामना की।

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