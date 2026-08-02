Ghaziabad News: मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने पर चर्चा
Ghaziabad News: भगवान परशुराम वाटिका, वसुंधरा में ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था की बैठक हुई। इस बैठक में विवाह योग्य युवकों-युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन करने और 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा स्थित भगवान परशुराम वाटिका में रविवार को ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था प्रबंध समिति मंडल की बैठक हुई। इसमें विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने, 10वीं और 12वीं बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा, डॉ. बीके शर्मा, डॉ. केके वशिष्ठ, अशोक शर्मा, गिरीश चंद शर्मा मौजूद थे।
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