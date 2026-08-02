Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: भगवान परशुराम वाटिका, वसुंधरा में ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था की बैठक हुई। इस बैठक में विवाह योग्य युवकों-युवतियों के परिचय सम्मेलन का आयोजन करने और 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।

Ghaziabad News: मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने पर चर्चा

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा स्थित भगवान परशुराम वाटिका में रविवार को ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था प्रबंध समिति मंडल की बैठक हुई। इसमें विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने, 10वीं और 12वीं बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा, डॉ. बीके शर्मा, डॉ. केके वशिष्ठ, अशोक शर्मा, गिरीश चंद शर्मा मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।