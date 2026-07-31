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Ghaziabad News: डाककर्मी से मोबाइल फोन छीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के पसौंडा निवासी राधेश्याम सोंधिया, जो साहिबाबाद डाकघर में एबीपीएम के पद पर कार्यरत हैं, ने 13 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनका फोन छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Ghaziabad News: डाककर्मी से मोबाइल फोन छीना

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। पसौंडा निवासी राधेश्याम सोंधिया ने पुलिस को बताया कि वह साहिबाबाद डाकघर में एबीपीएम के पद पर कार्यरत हैं। 13 जुलाई की शाम वह डाक वितरण के लिए सेक्टर-तीन स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका फोन छीन लिया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही हैं।

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