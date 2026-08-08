Ghaziabad News: सोसाइटी की पार्किंग से बाइक चुराई
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के अक्षय अग्रवाल द्वारा रिपोर्ट की गई घटना में टीला मोड़ थाना क्षेत्र में अशोक वाटिका की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। लक्ष्मण गार्डन के निवासी शारिम सैफी ने दावा किया कि वह अपने दोस्त के घर गए थे, और लौटने पर उनकी बाइक गायब थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान कर रही है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित अशोक वाटिका की पार्किंग में खड़ी बाइक को चोरों ने चोरी कर लिया। लक्ष्मण गार्डन निवासी शारिम सैफी ने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई को अशोक वाटिका में रहने वाले दोस्त के घर गए थे। उन्होंने अपनी बाइक इमारत की पार्किंग में खड़ी की थी। जब वापस आए तो बाइक गायब थी। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश की जा रही है।
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