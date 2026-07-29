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Ghaziabad News: डीपीएस चौराहे से लीलावती चौक तक सौंदर्यीकरण होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में प्रताप विहार योजना के तहत डीपीएस चौराहा से लीलावती चौक तक सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना में फुटपाथों का सुधार, डिवाइडर और सेंट्रल वर्ज का विकास शामिल है। इसमें 4.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे और क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।

Ghaziabad News: डीपीएस चौराहे से लीलावती चौक तक सौंदर्यीकरण होगा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। प्रताप विहार योजना में डीपीएस चौराहे से लीलावती चौक तक सौंदर्यीकरण होगा। इसके दोनों ओर डिवाइडर, सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जाएगा। साथ ही इस मार्ग को आकर्षक बनाया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक स्कूल चौराहे से लीलावती चौक तक दोनों ओर के डिवाइडर, सेंट्रल वर्ज एवं प्रमुख चौराहों का समग्र विकास होगा। योजना के तहत चयनित स्थानों पर आकर्षक पत्थर संरचनाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें एक स्थान पर मशाल-आधारित थीम एवं अन्य स्थान पर विशेष डिजाइनयुक्त पत्थर की आकृतियां विकसित होंगी। इस परियोजना में फुटपाथों का सुदृढ़ीकरण, सेंट्रल वर्ज का विकास तथा आधुनिक लैंडस्केपिंग कार्य सम्मिलित है।

इस पूरी कार्य पर 4.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद यह क्षेत्र न केवल अधिक सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनेगा, बल्कि आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।

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