Ghaziabad News: ठगों ने बैंक खाते से 92 हजार रुपये निकाले
Ghaziabad News: मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के भंडौला गांव के संजय त्यागी ने जनसेवा केंद्र पर रुपये निकालने गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी का हवाला देकर रकम नहीं मिली। कुछ समय बाद उनके खाते से 92 हजार रुपये निकले। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, संजीव वर्मा। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव भंडौला के संजय त्यागी के मुताबिक, वे गांव में ही जनसेवा केंद्र पर खाते से रुपये निकालने के लिए गए थे। उन्होंने वहां मशीन पर अंगूठा लगाया, लेकिन रकम नहीं मिली। केंद्र संचालक ने तकनीकी खराबी बताकर उन्हें वापस भेज दिया। आरोप है कि कुछ ही देर में उनके खाते से 92 हजार रुपये निकल गए। बैंक से मोबाइल पर मैसेज आने पर रकम निकलने की जानकारी हुई। मामले में उनकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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