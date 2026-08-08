Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: प्लाट पर कब्जा करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि जब प्लाट मालिक वेद प्रकाश पहुंचा तो तीनों ने गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जितेंद्र, राजेंद्र और पवन कुमार सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Ghaziabad News: प्लाट पर कब्जा करने का आरोप

Ghaziabad News: लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने एक प्लाट का कमरा, गेट और चार दिवारी तोड़कर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि प्लाट मालिक के पहुंचने पर तीनों ने साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित वेद प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने जितेंद्र, राजेंद्र और पवन कुमार समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की रामेश्वर पार्क कॉलोनी में दिल्ली की ब्रहमपुरी कॉलोनी में रहने वाले वेद प्रकाश और उनके साले यशपाल ने 14 वर्ष पूर्व मिलकर करीब 342 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था।

वेद प्रकाश ने बताया कि प्लाट में एक कमरा, चार दिवारी और गेट लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि एक अगस्त को वह साले के साथ प्लाट पर पहुंचे तो कमरा, चार दिवारी और गेट टूटा हुआ था। प्लाट पर जितेंद्र, राजेंद्र और पवन कुमार निवासी बागपत अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उनके द्वारा विरोध किए जाने पर तीनों ने उन्हें और साले को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दोबारा प्लाट पर आने पर गंभीर अंजाम भुगत लेने की धमकी दी। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद शुक्रवार को जब वह साले के साथ दोबारा प्लाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।