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Ghaziabad News: गाड़ी लहराने के विवाद में युवक पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के मोरटी गांव में शोहराब पर विवेक चौधरी ने कार लहराने को लेकर कहासुनी के बाद हमला किया। इस हमले में शोहराब को गंभीर चोट आई हैं। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और घटना की जांच जारी है।

Ghaziabad News: गाड़ी लहराने के विवाद में युवक पर हमला

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। मोरटी गांव में रहने वाले शोहराब ने शिकायत में बताया कि वह गांव में आदेश के मकान में रहते हैं। मकान के नीचे रहने वाले विवेक चौधरी से सड़क पर गाड़ी लहराने को लेकर कहासुनी हुई थी। दो अगस्त की रात विवेक ने घर के नीचे उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।

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