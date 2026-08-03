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Ghaziabad News: मामूली विवाद में युवक की नाक तोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: शालीमार गार्डन में इंद्रेश कुमार और उनके दोस्त साहिल के बीच मयंक ने सड़क पर गालीगलौज की। मयंक ने लोहे के कड़े से इंद्रेश के चेहरे पर वार किया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की खोज शुरू कर दी है।

Ghaziabad News: मामूली विवाद में युवक की नाक तोड़ी

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। शालीमार गार्डन में रहने वाले इंद्रेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह दो अगस्त को दोपहर में अग्रवाल स्वीट्स के पास सड़क पर अपने दोस्त साहिल के बात कर रहे थे। इस दौरान मयंक बाइक से आया और वहां से हटने के लिए कहने लगा। उन्होंने कहा कि बाइक साइड से निकाल ले। इस पर उसने गालीगलौज करते हुए लोहे के कड़े से उनके चेहरे पर प्रहार किया। जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है।

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