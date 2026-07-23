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Ghaziabad News: हमला कर महिला को घायल किया, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर के भोजपुर गांव में नाजुक ने रात में घर में सोते समय तीन पुरुषों द्वारा हमला करने की शिकायत की। आरोपियों ने गाली-गलौज की और टेबल फैन से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Ghaziabad News: हमला कर महिला को घायल किया, केस दर्ज

Ghaziabad News: मोदीनगर, संजीव वर्मा। भोजपुर गांव निवासी नाजुक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात के समय वह अपने घर में सो रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के हामिद, खालिद और जुल्फीकार उनके घर पहुंचे और उन्हें जगा कर गाली-गलौज की और टेबल फैन उठाकर उनके सिर पर मार दिया, जिससे वह घायल हो गईं। भोजपुर थाना पुलिस का कहना है कि तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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