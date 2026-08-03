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Ghaziabad News: जिम संचालक ने मां-बेटे से मारपीट की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: वैशाली निवासी सरोज गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक अपार्टमेंट में उनकी दुकान और बेसमेंट में जिम है। जिम संचालक ने एग्जास्ट फैन हटाने से मना किया, जिससे उन पर और उनके बेटे पर हमला हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Ghaziabad News: जिम संचालक ने मां-बेटे से मारपीट की

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। वैशाली निवासी सरोज गुप्ता ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-पांच स्थित एक अपार्टमेंट में उनकी दुकान है। वहीं, बेसमेंट में जिम है। जिम संचालक ने एक एग्जास्ट फैन लगाया हुआ है। उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा तो इस पर जिम संचालक दीपांशु, मिथुन, तरुण और अन्य ने उनसे और बेटे मारपीट की। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।

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