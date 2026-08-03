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Ghaziabad News: कार में लिफ्ट देकर नगदी और मोबाइल लूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मेरठ के परतापुर से नोएडा जा रहे प्रेमपाल बालियान के साथ 28 जुलाई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तमंचे के बल पर लूटपाट की गई। कार सवार बदमाशों ने उन्हें बंधक बना कर नगदी और मोबाइल छीन लिया और उन्हें नोएडा में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

Ghaziabad News: कार में लिफ्ट देकर नगदी और मोबाइल लूटा

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। मेरठ के परतापुर से कार में लिफ्ट देकर नोएडा निवासी एक व्यकित को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तमंचे के बल पर नगदी और मोबाइल लूट लिया। यह घटना 28 जुलाई की रात की है। पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

ग्रेटर नोएडा के फ्यूजन होम्स बिसरख निवासी प्रेमपाल बालियान 28 जुलाई को किसी काम से मुजफ्फरनगर गए थे। रात के समय वह नोएडा जाने के लिए परतापुर टोल के पास उतरे और सवारी का इंतजार करने लगे। इसी बीच उनके पास एक कार आकर रुकी। कार सवारों ने उन्हें नोएडा तक लिफ्ट देने की बात कहीं। इसके बाद वह कार में बैठ गए।

लूटपाट की घटना

जब वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भोजपुर थानाक्षेत्र में पहुंचे तो कार सवारों ने उनसे किराया मांगा। जैसे ही उन्होने पैसे देने के लिए पर्स निकाला तो उन्होने छीन लिया और बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होने मोबाइल और अन्य सामान भी छीन लिया। लूटपाट करने के बाद बदमाश उन्हें नोएडा क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे और परिजनों को आपबीती सुनाई। रविवार को उन्होने भोजपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरु कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह लूटपाट कब हुई थी?
यह लूटपाट 28 जुलाई की रात को हुई थी।
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