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Ghaziabad News: ग्रीन बेल्ट से 150 अवैध झुग्गियां हटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: इंदिरापुरम की 100 फुटा रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ निगम, जीडीए और तहसील प्रशासन ने अभियान चलाया। महापौर सुनीता दयाल ने ग्रीन बेल्ट से 150 अवैध झुग्गियां हटवाई। इसके अलावा अन्य अतिक्रमणों की पहचान भी की गई। वर्ल्ड रेजीडेंसी बिल्डर द्वारा बसाई गई 30 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया।

Ghaziabad News: ग्रीन बेल्ट से 150 अवैध झुग्गियां हटाई

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। इंदिरापुरम की 100 फुटा रोड स्थित ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों के खिलाफ सोमवार को नगर निगम, जीडीए और तहसील प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया गया। महापौर सुनीता दयाल ने ग्रीन बेल्ट में बनी 150 अवैध झुग्गियों को हटवाकर नगर निगम की भूमि को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान कनावनी, प्रहलादगढ़ी और मकनपुर में नगर निगम की भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया है। महापौर ने बताया कि कुछ दिन पहले ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण की शिकायतें मिली थीं। जीडीए सचिव को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सोमवार को अभियान चलाकर 150 झुग्गियां हटवाई।

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वहीं, वर्ल्ड रेजीडेंसी बिल्डर द्वारा बसाई गई 30 झुग्गियों को हटाने के लिए एक दिन का समय दिया गया है।

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