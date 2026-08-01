Ghaziabad News: छात्रों ने प्रतियोगिताओं में हुनर दिखाया
Ghaziabad News: गाजियाबाद के न्यू एरा स्कूल में वार्षिक अंतर-विद्यालय प्रतियोगिता प्रतिभा स्तुति का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली-एनसीआर के 1600 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शेप-ओ-स्क्रेप, भागवतम, गेम क्राफ्ट, हरिगुंजन, गन्स एंड रोजेज, प्लांटर आर्ट फिएस्टा और अपार अंतरिक्ष पर आधारित ऑपरेशन व्योम जैसी प्रतियोगिताएं कराई गईं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। पांडव नगर स्थित न्यू एरा स्कूल में शनिवार को वार्षिक अंतर-विद्यालय प्रतियोगिता प्रतिभा स्तुति का आयोजन हुआ। इसमें दिल्ली-एनसीआर के 1600 से छात्रों ने हिस्सा लिया। विद्यालय की निर्देशिका डॉ. ममता मलिक और प्रधानाचार्या डॉ. किरण दिलवाल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत शेप-ओ-स्क्रेप, भागवतम, गेम क्राफ्ट, हरिगुंजन, गन्स एंड रोजेज, प्लांटर आर्ट फिएस्टा और अंतरिक्ष पर आधारित ऑपरेशन व्योम आदि प्रतियोगिताएं कराई गईं।
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