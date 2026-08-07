Ghaziabad News: डूंडाहेड़ा अस्पताल में थायराइड जांच की सुविधा जल्द मिलेगी
Ghaziabad News: - अस्पताल को शासन से मिली हार्मोनल एनालाइजर मशीन - अभी तक पैथोलॉजी लैब
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। डूंडाहेड़ा अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल में जल्द ही विटामिन और थायराइड समेत अन्य हार्मोन जांच की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए शासन की ओर से अस्पताल को अत्याधुनिक हार्मोनल एनालाइजर मशीन मिल गई है।
नई सुविधाएं
क्रासिंग रिपब्लिक स्थित डूंडाहेड़ा 50 बेड अस्पताल की ओपीडी 400 तक पहुंच गई है। पीपीपी मॉचल पर संचालित पीओसीटी की पैथोलॉजी लैब में अभी तक केवल खून से संबंधित सामान्य जांचें ही की जा रही हैं। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा 40 से 50 मरीजों को खून की जांच की सलाह दी जाती है। थायराइड, विटामिन-डी, विटामिन-बी12 और अन्य हार्मोनल जांच के लिए मरीजों को निजी लैब या एमएमजी अस्पताल का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों का समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ जाते थे। लेकिन मरीजों को जांच के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल को शासन से हार्मोनल एनालाइजर मशीन मिल गई है। इन जांच का सबसे ज्यादा लाभ विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और लंबे समय से हार्मोन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। निजी लैब में थायराइड, विटामिन की जांच के 1500 से 2000 रुपये तक लिए जाते हैं।
मशीन का इंस्टालेशन
लैब में मशीन का इंस्टालेशन कराया जा रहा है। इसके बाद स्टाफ को प्रशिक्षण के बाद जांच नियमित रूप से शुरू कर दी जाएंगी। इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। - डा. अतुल आनंद, सीएमएस, डूंडाहेड़ा अस्पताल
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