Ghaziabad News: पड़ोसी पर किशोरी को ले जाने का आरोप
Ghaziabad News: गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 31 जुलाई को घर से गायब हो गई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक शिवम उसे अपने साथ ले गया। बेटी में आठ से दस हजार रुपये और जेवर भी थे। पुलिस ने शिवम और उसके दो साथियों पर मामला दर्ज किया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नंदग्राम क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 31 जुलाई की सुबह घर से गायब हो गई। आरोप है कि पड़ोस में किराये पर रहने वाला शिवम उसे अपने साथ ले गया। बेटी अपने साथ आठ से दस हजार रुपये नगद और जेवर भी ले गई। खोजबीन के बाद युवक के घर पहुंचे तो बेटी काफी डरी-सहमी मिली। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि युवक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
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